

أمنية بالتعاون مع “الهيئة الوطنية لإزالة الألغام” توزع هدايا العيد على الأطفال أمنية بالتعاون مع “الهيئة الوطنية لإزالة الألغام” توزع هدايا العيد على الأطفال

ضمن برنامجها التطوعي وتحت مظلّة أمنية الخير، نظّم فريق المسؤولية الاجتماعية في شركة أمنية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل، يوماً تطوعياً حمل عنوان” افرح معهم” تم خلاله توزيع الهدايا على الأطفال المسجلين في السجل الوطني لمصابي الألغام والمخلّفات الحربية في الهيئة في محافظات المملكة، وذلك لإدخال الفرحة على قلوبهم خلال عيد الأضحى المُبارك.

ويأتي تنظيم هذا اليوم ضمن مساعي الشركة الدؤوبة لتعزيز موقعها الرائد على الصعيدين الاجتماعي والإنساني، من خلال توثيق علاقاتها بالمجتمعات المحلية وتقديم يد العون والمساعدة للفئات الأقل حظاً، إضافة إلى إلهام وإعداد الموظفين والشباب ليصبحوا أعضاء منتجين في مجتمعهم، حيث عمدت أمنية على أن تكون من الشركات السبّاقة بالتسجيل على المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب “نَحْنُ” أحد برامج نوى – إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد والتي أطلقت بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لطفولة “اليونيسف” وبالتعاون مع وزارة الشباب من أجل ترسيخ ثقافة التطوع لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.

وقد أثنى سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل، على مبادرة شركة أمنية التطوعية التي أسهمت بإدخال الفرحة على قلوب الأطفال وعائلاتهم ورفعت من معنوياتهم خلال فترة عيد الأضحى المُبارك، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في دعم المجتمع المحلي بكافة أطيافه.

وفي تعليقه على هذه المبادرة المميزة، أكدّ الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، على التزام أمنية المستمر بتنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والتي تدعم بموجبها العديد من البرامج والمبادرات الإنسانية والجمعيات الخيرية، لافتاً إلى الأثر الإيجابي الذي تحققه هذه المبادرات على المستفيدين منها.

وأعرب شطارة عن فخره واعتزازه بروح المبادرة والحس الإنساني العالي الذي يتمتع به موظفو الشركة والتي تُرسّخ بدورها مفاهيم العمل الإنساني والخيري، مبيناً أن هذه المبادرة رسمت البسمة على وجوه الأطفال وعائلاتهم.

وأثنى شطارة، على جهود الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل، التي تعمل على تخليص المملكة من الألغام والذخائر غير المتفجرة وصولاً إلى أردن خالٍ من الألغام إلى جانب تقديم برامج التوعية في جميع المناطق المتأثرة لتقليص عدد الإصابات وتأهيل المصابين، وتوجه بالشكر أيضا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” لمساهمتها في هذا اليوم التطوعي من خلال توزيع مجموعة من ألبومات الأغاني والهدايا على الأطفال.

وتجدر الإشارة، إلى أن الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل قد تأسست بإرادة ملكية سامية في عام 2000، فيما تم تشكيل مجلس الإدارة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد الحسين وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص في عام 2004، حيث تتطلع الهيئة إلى التخلص من خطر الألغام ومخلفات الحروب والحد من الأثر الناتج عنها وموائمة برامج الهيئة المختلفة لتتلاءم مع البرامج التنموية والاجتماعية، والإنسانية والاقتصادية في الأردن وتأهيل المصابين وإدماجهم في المجتمع الأردني.