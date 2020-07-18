

ما هي المدة المناسبة لحفظ اللحوم بالثلاجة؟ ما هي المدة المناسبة لحفظ اللحوم بالثلاجة؟

ما هي أفضل طريقة لحفظ اللحوم؟ قد تظن أنه لا داعي للقلق بمجرد وضع اللحوم في الثلاجة، ولكن، أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخراً الخطوات التي يجب أن يلتزم بها المرء.



وخلال مقطع فيديو إرشادي على "تويتر"، أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بعض النصائح التي تتعلق بحفظ اللحوم.

وبهدف أن يبقى اللحم طازجاً ونظيفاً، يجب الحرص على عدم ترك اللحم خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين حتى لا يفسد.



ويجب تقطيع اللحم وتقسيمه حسب الحاجة اليومية قبل حفظه في الثلاجة أو "الفريزر".

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وتمنعك هذه الخطوة من إخراج قطعة اللحم بأكملها كل مرة وإدخالها مجدداً، إذ يزيد ذلك من نسبة تعرضها للبكتيريا.وفي حال حفظ اللحم في "الفريزر"، يجب وضعه داخل كيس نظيف، ومُفرغ من الهواء قدر الإمكان، ومغلق بإحكام.وللحفاظ على جودة اللحم وطراوته، يُنصح بحفظه في الثلاجة أولاً لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل نقله إلى "الفريزر".هل يجب حفظ اللحم في الثلاجة أو "الفريزر"؟ وتعتمد الإجابة على نوع اللحم، والمدة.وعلى سبيل المثال، تُحفظ قطع اللحم في الثلاجة لمدة لا تتجاوز 5 أيام، ويمكن حفظها في "الفريزر" من 4 إلى 6 أشهر.وأما اللحم المفروم، واللسان، والكلى، والكبد، والقلب، فيمكن حفظها في الثلاجة من يوم إلى يومين فقط، بينما يمكن حفظها في "الفريزر" لمدة 3 إلى 4 أشهر.وأما اللحم المطبوخ، يمكن حفظه في "الفريزر" لمدة 2 إلى 3 أشهر، ويمكن حفظه في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 أيام.