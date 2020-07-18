

نصيحة لولادة آمنة فى زمن الكورونا نصيحة لولادة آمنة فى زمن الكورونا

يُعتبر الحوامل أكثر عرضة من غيرهن للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى تقديم العديد من النصائح للمحافظة على سلامتهن، ومع سعى الحكومة لفك الحظر وإعادة عجلة الإنتاج، أصبحت هناك حاجة شديدة إلى المزيد من الوعى، لذا إليكِ نصائح لولادة آمنة فى زمن الكورونا، وفقًا للدكتور عمرو شرف الدين، استشارى النساء والتوليد:



1- اختيار مستشفى الولادة، بحيث يكون مستشفى مريحًا، ويطبق قواعد مكافحة العدوى جيدًا.



2- تجنب الولادة المبكرة بقدر الإمكان، مع الحرص على اتباع تعليمات الطبيب لتجنب دخول الطفل الحضّانة.

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3- الذهاب إلى المستشفى يوم الولادة برفقة شخص واحد فقط كالزوج، وتجنب الذهاب برفقة الكثير من الأطفال، مع تجنب إحضار الأطفال إلى المستشفى.4- يجب أن تحتوى حقيبة الولادة على كحول بخاخ وكلور بخاخ مخفف وغيارات وملابس إضافية.5- دخول المستشفى قبل الولادة بوقت قصير، مع ارتداء الكمامات الطبية.6- التأكد من تعقيم محتويات الغرفة قبل استخدامها، كالكراسى ومقابض الأبواب ومفاتيح النور والريموت كنترول والحمام.7- يتعين على عاملى المستشفى تجنب التعامل معكِ دون ارتداء الكمامة الطبية، وإن حصل ذلك يتعين عليكِ تقديم شكوى لإدارة المستشفى فورًا.8- يُعتبر البنج النصفى من أفضل الأشياء، خصوصًا فى الوقت الحالى، لأنه بعيد عن الجهاز التنفسى، بجانب مزاياه للجنين، وتقليل ألم الولادة.9- تجنب خلع الكمامة طول فترة تواجدك بالمستشفى.10- الخروج من المستشفى فى حالة الشعور بالتحسن والقدرة على دخول الحمام.11- تغيير الملابس وغسلها بدرجة حرارة 60 على الأقل عند الوصول إلى المنزل.12- الحرص على الرضاعة الطبيعية، وارتداء كمامة خلال الرضاعة وأول أسبوع عقب الولادة، مع التنظيف، وتجنب تقبيل الأطفال.13- تأجيل السبوع والعقيقة والزيارات العائلية حتى انتهاء جائحة كورونا.14- الحرص على التغذية السليمة وفيتامين سى والزنك وفيتامين «د» لأنها مهمة جدًا.15- تهوية المنزل والمفروشات يوميًا فى الشمس باستمرار.