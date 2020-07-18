

تعرف على سر القاعدة السحرية "5 مقابل 1" لإنجاح علاقاتك العاطفية والمهنية تعرف على سر القاعدة السحرية "5 مقابل 1" لإنجاح علاقاتك العاطفية والمهنية

يسعى الناس عادة لاتباع طرق مختلفة ومتنوعة لضمان تشكيل علاقات اجتماعية ناجحة مع الآخرين سواء كان ذلك على المستوى الشخصى أو العملى، حيث تعتبر العلاقات الناجحة مفتاح للحياة المستقرة السعيدة، لكن شريحة كبيرة من البشر تغفل أبرز قواعد إنجاح العلاقات الاجتماعية، سواء الشخصية أو المهنية.







وتظهر الدراسات أن العلاقات الدافئة تحسن الصحة الجسدية والنفسية، كما تؤثر بشكل إيجابى على الرضا الوظيفى، حسب ما ذكرته مجلة "إى إن سى" الأمريكية، وأضافت أن "الحفاظ على هذه العلاقات مهم للغاية، وذلك يتلخص فى قاعدة واحدة".

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وقدمت المجلة الأمريكية، نصيحة لإنجاح العلاقات الاجتماعية، وذكرت أن الأمر كله يعتمد على قاعدة "5 إلى 1" السحرية، وأوضحت أن "الفرق بين الأزواج السعداء وغير السعداء هو التوازن بين التفاعلات الإيجابية والسلبية أثناء الخصام والنزاع.. هناك قاعدة محددة للغاية تجعل الحب يدوم.. هذه القاعدة هى 5 مقابل 1".وتابع "القاعدة تعنى أن الزواج المستقر والسعيد له خمسة تفاعلات إيجابية (أو أكثر) مقابل كل تفاعل سلبى أثناء النزاع"، وقدمت المجلة أمثلة عن التفاعلات السلبية، مثل "لفة العين" أو "الصوت المرتفع"، أما التفاعلات الإيجابية فتتجلى فى مزحة سريعة لتخفيف التوتر أو الإمساك بيد الشريك أو الاستماع عن كثب، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.وأوضحت "هذه هى القاعدة السحرية، كلما شعرت بالإحباط والتعب أو بأى تفاعل سلبي، ادفع نفسك للقيام بتفاعل إيجابى، هذا الأمر سينقذ علاقتك ويجعلها تدوم"، كما يصر الباحثون على أن "تركيز الجهد للقيام بتفاعلات إيجابية مقارنة مع السلبية يساعد على منح علاقتك هدوءا واستقرارا إلى حين الخروج من فترة النزاع".