صعدت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الإثنين، بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، لكن المستثمرين ظلوا قلقين حيال زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 حول العالم، وفيوض المعروض مع بدء أوبك في تقليص حجم تخفيضات الإنتاج.
ورفع خام برنت مرتفعا 86 سنتا، بما يعادل اثنين بالمئة إلى 44.38 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 92 سنتا أو 2.3 بالمئة إلى 41.19 دولار.
كان معهد إدارة التوريدات، قال إن نشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة تسارع في يوليو، إلى أعلى مستوياته في عام ونصف العام تقريبا، إذ زادت الطلبيات بالرغم من عودة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 للزيادة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على النفط يصعد 2% بدعم بيانات اقتصادية إيجابية.. وقلق بين المستثمرين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق