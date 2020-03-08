

«الاتصالات»: مدينة نصر والعبور الأكثر معاناة من خدمة «المحمول» في يونيو «الاتصالات»: مدينة نصر والعبور الأكثر معاناة من خدمة «المحمول» في يونيو

أصدر المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تقريره عن نتائج قياسات جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، حيث يغطى التقرير شهر يونيو الماضى. وأوضح التقرير أنه بالنسبة لشركة فودافون، تم رصد تأثر في عدم بدء المكالمات، في 14 مدينة وحيا، من أهمها مدينة نصر والعبور في القاهرة ومناطق في شرق وغرب الإسكندرية، وانقطاع المكالمات في 8 مناطق، أهمها مدينتى وشبرا وشبرا الخيمة، ومشكلات في جودة الصوت بـ6 مدن وأحياء، أهمها مدينة نصر والعبور، وفى الإسكندرية مناطق غرب الإسكندرية.



فيما يخص شركة أورانج، تعانى 25 مدينة وحيا من عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور ومدينة نصر والسلام وحلوان والمقطم في القاهرة و6 أكتوبر وشرق وغرب الإسكندرية ومرسى مطروح والساحل الشمالى، و8 مناطق من حيث جودة الصوت، وأهمها شبرا ومناطق في شرق وغرب الإسكندرية.



وبالنسبة لشركة اتصالات رصد التقرير معاناة 22 مدينة وحيا من عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتى والعبور والرحاب ومدينة نصر وحدائق القبة والمعادى والمقطم في القاهرة و6 أكتوبر، بجانب انقطاع المكالمات في 5 مدن وأحياء وأهمها العبور والمقطم.

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وبالنسبة لشركة «وى» رصد التقرير معاناة 45 مدينة وحيا من عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتى والعبور والرحاب والشروق والتجمع ومصر الجديدة ومدينة نصر والمرج والسلام والعباسية والمنيل شبرا وشبرا الخيمة والزمالك وحلوان والمعادى والمقطم و6 أكتوبر ومناطق في شرق وغرب الإسكندرية والساحل الشمالى، و5 مناطق تعانى من انقطاع المكالمات، أهمها مدينتى والعبور والمقطم، وكذلك معاناة 3 مناطق أهمها شرق الإسكندرية من ضعف جودة الصوت.وبالنسبة لسرعة تنزيل البيانات رصد التقرير تميز شركة أورانج في 59 منطقة، حيث بلغ متوسط السرعة 32 ميجابايت في الثانية، بينما تم رصد تميز لشركة «وى» في 9 مناطق بمتوسط سرعة 27 ميجا بايت في الثانية، وتم رصد تميز لشركة اتصالات في 8 مناطق بمتوسط سرعة 26 ميجا بايت، ورصد تميز لشركة فودافون في 5 مناطق بمتوسط سرعة 20 ميجا بايت في الثانية.