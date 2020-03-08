

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم 4 أغسطس 2020 ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم 4 أغسطس 2020

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، مسجلة أعلى سعر محلي على الإطلاق.



وارتفعت أسعار الذهب في مصر، في ختام تعاملات الأسبوع بقيمة بلغت 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وأكد إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الذهب في مصر اليوم، سجل عيار 21 نحو 881 جنيها، وعيار 18 نحو 755 جنيه، وعيار 24 نحو 1007 جنيهات، والجنيه الذهب سجل نحو 7084 جنيها.ويأتي ذلك بعد أن قفزت أسعار الذهب في مصر، بقيمة بلغت نحو 23 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات الاثنين الماضي، لتسجل أسعار الذهب المحلية معدلات تاريخية لم تصل إليها من قبلوقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، وقتها إن أسعار الذهب في مصر سجلت أعلى معدل سعري لها مع ارتفاع الطلب المحلي عليها، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الذهب العالمية والتي سجلت 1940 دولارا للأوقية.