

المالية المصرية: تطبيق "الفاتورة الضريبية الإلكترونية" إجبارياً في نوفمبر المقبل المالية المصرية: تطبيق "الفاتورة الضريبية الإلكترونية" إجبارياً في نوفمبر المقبل

قال محمد معيط وزير المالية المصري، إنه من المقرر تطبيق منظومة "الفاتورة الضريبية الإلكترونية" بشكل إجباري في نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكتروني مركزي تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظياً دون الاعتماد على المعاملات الورقية.



وأكد محمد معيط، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الفاتورة الإلكترونية تساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية على النحو الذي يُسهم في تحصيل حق الدولة.



ولفت إلى أنه تم التشغيل التجريبي لمنظومة "الفاتورة الضريبية الإلكترونية" في 30 يونيو الماضي، بمشاركة عدد من الشركات.

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وأوضح أنه من المقرر تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيو 2021، بما يُسهم في تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.وأضاف أن المنظومة المتطورة تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات.وتابع: "كما تساعد على تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجياً عن أرشفة الفواتير ورقياً، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية الفحص عن بعد، وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير".وأكد محمد معيط، أن الوزارة تمضي بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بما يُسهم في تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، ويساعد أيضاً في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال.وأوضح أن الإقرارات الإلكترونية قفزت بترتيب مصر 3 مراكز في مؤشر البنك الدولي، حيث أسهمت بحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.