خطأ في نتيجة طالبة بالثانوية العامة.. والتعليم تحقق

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أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه تم رصد واقعة تخص طالبة ثانوية عامة فوجئت بأن مجموعها في النتيجة مسجل أنه 409.5 رغم أنها حاصلة على الدرجات النهائية في كل المواد.



وقال "حجازي"، "إنه سيتم من الغد فحص نتيجة الطالبة رنا حافظ ابراهيم، والحاصلة على الدرجات النهائية فى جميع المواد وفوجئت بأن مجموعها 409.5 وليس 410 درجات".



وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم التحقيق فى الواقعة وتوقيع عقوبة على المخطئ.

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وأشار إلى أنه قد يكون النقص فى نصف درجة سببه ترتيب الأوائل، ومن ثم تراجع مجموع الطالبة نصف درجة.