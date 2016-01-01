أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه تم رصد واقعة تخص طالبة ثانوية عامة فوجئت بأن مجموعها في النتيجة مسجل أنه 409.5 رغم أنها حاصلة على الدرجات النهائية في كل المواد.
وقال "حجازي"، "إنه سيتم من الغد فحص نتيجة الطالبة رنا حافظ ابراهيم، والحاصلة على الدرجات النهائية فى جميع المواد وفوجئت بأن مجموعها 409.5 وليس 410 درجات".
وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم التحقيق فى الواقعة وتوقيع عقوبة على المخطئ.
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التعليقات على خطأ في نتيجة طالبة بالثانوية العامة.. والتعليم تحقق
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