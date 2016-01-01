قال رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، إن الفريق العلمي للجامعة استطاع تحديد البصمة الوراثية لفيروس كورونا في مصر، وأيضا المساهمة في البروتوكول العلاجي للمصابين.
وأضاف الخشت خلال لقائه لبرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجامعة استعانت بخطة الوقاية من إنفلونزا الخنازير في خطة مواجهة كورونا، لافتا إلى أنه تم تشكيل خمس لجان، للمشاركة في الأبحاث العلمية حول "كوفيد 19".
وأشار إلى أن اللجان العلمية لجامعة القاهرة، استطاعت أن تنفذ 25% من التجارب السريرية للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا، و30% من المشاركة المصرية في الأبحاث العلمية على المستوى العالمي.
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التعليقات على مصر تعلن تمكنها من تحديد البصمة الوراثية لفيروس كورونا
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