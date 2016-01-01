ترامب يصف قرار إرسال قوات للشرق الأوسط بالخطأ الأعظم في تاريخ بلاده

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ترامب

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار واشنطن بإرسال قوات إلى الشرق الأوسط، والتدخل في النزاعات المندلعة في تلك المنطقة، بأنه أكبر خطأ في تاريخ البلاد.

وقال ترامب، يوم الاثنين في مقابلة مع "أكسيوس": "كان قرار إرسال قوات إلى منطقة الشرق الأوسط، وزجها في صراعات الشرق الأوسط، هو أعظم خطأ في تاريخ بلادنا. هذه وجهة نظري".

وكان ترامب صرح مرارا في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تعتزم إنهاء سياسة "الحروب التي لا نهاية لها" وتسعى إلى إقامة شراكات مع دول العالم بدلا من التنافس والتناحر معها.

المصدر: تاس

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