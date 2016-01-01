في بعض الأحيان يمكن أن يكون توافر النقود في متناول يدك في المنزل أمرًا مريحًا للغاية، لكن السؤال هو أين تحتفظ بها حال السفر، وكيف لا تمكن اللصوص من العثور عليها، ينطبق نفس المبدأ على المجوهرات أو البطاقات الإضافية التي لا تستخدمها على أساس يومي لحمايتها من السرقة ، وربما لديك بالفعل أماكن إخفاء مفضلة لتحمي نفسك من السرقة ، ولكن هل هي آمنة كما تريدها أن تكون؟
وفقًا لموقع Bright Side إليك قائمة بأفضل الأماكن لإخفاء الأموال والمقتنات الثمينة من السرقة في جميع أنحاء المنزل.
1. ضعي مجوهراتك داخل كيس بلاستيكي وقومى بإخفائها في وعاء بسائل أو كريم.
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التعليقات على ستخدع أي لص.. 6 أماكن لإخفاء مقتنياتك الثمينة أثناء السفر
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