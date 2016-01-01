

تعرفى كيف تحمى نفسك من الإصابة بالتهاب المفاصل تعرفى كيف تحمى نفسك من الإصابة بالتهاب المفاصل

كثيرة هى بعض مشاكل العظام والمفاصل الشائعة، التي يعانى منها أصحاب السمنة المفرطة.



-تغييرات في نمط الحياة :

إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن ، فحاول إنقاص الوزن عن طريق القيام بمزيد من النشاط البدني وتناول نظام غذائي صحي. ممارسة الرياضة بانتظام تبقيك نشطًا ، وتبني العضلات ، وبالتالي تقوي المفاصل ويمكن أن تحسن الأعراض .



- مسكنات الألم :

مسكنات الألم تساعد في الألم والتصلب على المدى القصير. فهي لا تؤثر على التهاب المفاصل نفسه ولن تصلح تلف مفصلك. يمكن وضع الكريمات والهلام مباشرة على المفاصل المؤلمة .

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المكملات الغذائية :الجلوكوزامين وشوندروتن مكملات غذائية. وجدت الدراسات على الحيوانات أن الجلوكوزامين يمكن أن يؤخر تفكك الغضروف المتضرر وإصلاحه.حقن المفاصل :إذا كان ألم التهاب المفاصل هو حقن شديدة بالستيرويد في المفاصل يتم حقنها في المفاصل مما يقلل من التورم والألم. يمكن أن تبدأ الحقن في العمل في غضون يوم أو نحو ذلك وقد تحسن الألم لعدة أسابيع أو أشهرتنظير المفاصل :إذا كان لدى المرء نوبات مؤلمة في مفصل الركبة ، يمكن إجراء تنظير المفصل. التهاب المفاصل :إذا لم يكن استبدال مفصل الورك أو الركبة مناسبًا ، خاصة عند الشباب الذين يقومون بعمل يدوي ثقيل ، يمكن للمرء أن يفكر في عملية تُعرف باسم التهاب المفاصل ، والتي تدمج مفصلك في وضع دائم. هذا يعني أن مفصلك سيكون أقوى وأقل إيلامًا ، على الرغم من أنك لن تكون قادرًا على تحريكه بعد الآن . .ومع ذلك ، قد لا تزال بحاجة إلى جراحة استبدال الركبة مع تقدمك في العمر أو جراحة استبدال المفاصل و يتم إجراء علاج استبدال المفاصل في الغالب لاستبدال مفاصل الورك والركبة. وهي تنطوي على استبدال المفصل التالف أو البالي أو المريض بمفصل اصطناعي مصنوع من البلاستيك والمعدن الخاص