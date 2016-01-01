قبل جراحة القلب.. هذه الاحتياطات يجب اتخاذها قبل العمليات



جراحة القلب جراحة القلب



قد تكون عدوى الجهاز التنفسي قتلت عشرات الآلاف في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الأولى ، فقد تركت أيضًا حصيلة أقل شهرة: آلاف الوفيات أكثر مما كان متوقعًا من أمراض القلب وحفنة من الحالات الطبية الأخرى ، وفقًا ل تحليل البيانات الفيدرالية من قبل واشنطن بوست.



ويشير التحليل إلى أنه في خمس ولايات متضررة بشدة ومدينة نيويورك ، كان هناك 8300 حالة وفاة بسبب مشاكل في القلب أكثر مما كان سيحدث في مارس وأبريل ومايو ، بزيادة تقارب 27 بالمائة عن المتوسطات التاريخية.



وتشير المراجعة إلى أن العديد من المرضى الذين يعانون من ظروف خطيرة فقدوا حياتهم نتيجة لتأخير أو عدم طلب الرعاية مع تقدم الفاشية وغرق بعض المستشفيات. وقال الدكتور بامر إن خطر عدم الحصول على رعاية أكبر من خطر التعرض للفيروس.

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بدأت العديد من المستشفيات بإجراء العمليات الجراحية الاختيارية ، مع إعطاء الأولوية لصحة المرضى. "لقد بدأنا في العمل من ثلاث إلى أربع عمليات جراحية في الأسبوع مع جميع الاحتياطات اللازمة. نريد أن نوجه رسالة إلى الأشخاص الذين ينتظرون جراحة القلب اعتمادًا على شدة مرضهم أن الجراحة يجب أن تتم بموجب معظم بروتوكولات الرعاية الـ19 ".قال الدكتور Bhamre هنا بعض الاحتياطات التي يجري اتخاذها* يجب على المرضى والزوار استخدام أقنعة حواجز من القماش لأنفسهم.* التأكد من أن جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتفاعلون مع المرضى يستخدمون الأقنعة في المستشفيات.* يجب تقديم معقمات اليدين لجميع المرضى وحاضريهم الذين يدخلون المستشفى. ينبغي بذل كل شيء لمتابعة الإبعاد الاجتماعي.* التنظيف والتطهير المنتظم لجميع مناطق اللمس العالية إلزامي. تأكد من تعقيم جميع المعدات الطبية المستخدمة بانتظام. يجب على جميع الطاقم الطبي المعالج للمرضى ارتداء معدات الوقاية الشخصية.وقال الخبير ، مع الاحتياطات اللازمة ، فإن فرص الإصابة بالعدوى أثناء جراحة القلب الاختيارية أقل من الخطر إذا لم تخضع لجراحة القلب.