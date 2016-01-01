قام مسؤولون دبلوماسيون أستراليون بزيارة أكاديمية بريطانية- أسترالية، في معتقلها بإيران، مؤكدين التقارير التي قالت إنه تم نقل الباحثة "كايلي مور جيلبرت" إلى سجن صحراوي سيئ السمعة، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية في بيان، إن كايلي مور-جيلبرت الآن في سجن كاراشاك حيث زارها سفير أستراليا لدى إيران، ليندال ساكس أمس الاثنين.
وأضافت الوزارة :إن "سفير أستراليا لدى إيران قام بزيارة قنصلية للدكتور مور جيلبرت في سجن كارتشاك في 2 أغسطس".
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التعليقات على بتهمة التجسس على إيران.. نقل باحثة أسترالية إلى معتقل صحراوي سيئ السمعة
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