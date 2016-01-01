عرضت قناة "يورو نيوز"، فيديو عن الإعصار ايساياس الذي . يضرب ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وأفاد مركز الأعاصير الوطني الأمريكي أن الإعصار ايساياس ضرب ولاية نورث كارولاينا الإثنين بقوة عاصفة من الدرجة الأولى، حيث وصلت سرعة الرياح الى 85 ميلا في الساعة (140 كيلومترا).
وضرب الإعصار الجزء الجنوبي من الولاية قرب منطقة "أوشن آيل بيتش" عند الساعة 11,10 مساء (03,10 بتوقيت غرينتش الثلاثاء).
وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة يحملها الإعصار اضافة الى رياح قوية تشكل تهديدا للسكان والممتلكات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إعصار يضرب ولاية كارولاينا الأمريكية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق