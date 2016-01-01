الأرصاد: أمطار رعدية على أقصى جنوب البلاد

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أمطار رعدية


قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد، إنه بدأ سقوط أمطار رعدية على أقصى جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تستمر فى الأيام القادمة، كمنطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد وتكون الأمطار من خفيفة إلى شديدة على بعض المناطق، كما أن هناك نشاطا للرياح المحملة بالأتربة على أسوان والمناطق المحيطة بها.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد، فى لقاء على فضائية "إكسترا نيوز"، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة لمدة الـ4 أيام المقبلة على بعض المناطق من جنوب البلاد، وهذه الأمطار رعدية فى بعض الأنحاء، مشيرة إلى أن الوجه البحرى والسواحل الشمالية لن تتأثر بالأمطار نهائيًا.

وأوضحت أن الطقس ما بين المعتدل والمائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا، تصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة، وبالنسبة لمحافظات الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار معتدلا ليلا، تصاحبه أمطار خفيفة متفرقة على عدة مناطق تكون غزيرة رعدية أحيانا والرياح نشطة.

وأكدت أن نسب الرطوبة فى الجو مرتفعة وهذا طبيعى فى شهرى يوليو وأغسطس وتصل إلى 85% فى القاهرة، بينما تصل إلى 90% فى السواحل الشمالية والوجه البحرى، محذرة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة فى فترة الظهيرة، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية وغطاء للرأس.

المصدر: elbalad

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