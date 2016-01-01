سعيد عامر: الحجر الصحى مبدأ إسلامى قرره النبي محمد منذ قديم الزمن



الدكتور سعيد عامر الدكتور سعيد عامر



قال الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، إن الحج ركن من أركان الإسلام وجمع بين العبادة البدنية والمالية، مشيرا إلى أنه فرض على المستطيع ورحلة عملية كريمة مباركة.



وأضاف "عامر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن الحج يتم فيه مغفرة الذنوب وتتجلى فيه الرحمات وتستجاب فيه الدعوات، موضحا أن العباد يعودون إلى بمغفرة الله متطهرين من أي عيب وذنب كيوم ولدتهم أمهاتهم.



وأوضح أن انتشار وباء كورونا الذى عم العالم كله وألقى الرعب فى قلوب الناس، لم يؤثر في تنظيم الفريضة، وفق الله عز وجل القيادة الحكيمة الرشيدة فى المملكة بدقة التنظيم وتطبيق الإجراءات، حيث يعتبر مبدأ مهما.

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وأكد أن السعودية بقيادتها الحكيمة أكدت أن الحج هذا العام سيكون بعدد معين من المقيمين داخلها، مشيرا إلى أن العزل مبدأ إسلامى وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ الحجر منذ قديم الزمن، مهنئا من كتب الله له الحج هذا العام، داعيا من الله أن يتقبلها منهم ويكتب لجميع المسلمين حج بيت الله.