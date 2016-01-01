بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

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نتيجة الثانوية العامة 2020

تستعد الان إدارة التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم، لبدء اجراءات تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على بوابة الثانوية العامة على موقع الوزارة تمهيدا لاتاحتها لجميع الطلاب بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم .

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وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، سوف تتاح النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم ، بدءا من الساعة الثانية من ظهر اليوم إن شاء الله على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس من خلال:

* الدخول على https://g12.emis.gov.eg/
* ثم إدخال رقم الجلوس
* ثم الضغط على زر إظهار النتيجة

وكتبت وزارة التربية والتعليم على هذا الرابط 3 رسائل مهمة لجميع المتابعين قالت خلالها :

- وزارة التربية والتعليم ترحب بكم، وتتمنى لأبنائها وبناتها طلاب وطالبات الشهادة الثانوية النجاح والتوفيق
- نتيجة الثانوية العامة ستعلن هنا فور اعتمادها

المصدر: elbalad

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