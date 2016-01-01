بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

تستعد الان إدارة التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم، لبدء اجراءات تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على بوابة الثانوية العامة على موقع الوزارة تمهيدا لاتاحتها لجميع الطلاب بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم .
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وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، سوف تتاح النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم ، بدءا من الساعة الثانية من ظهر اليوم إن شاء الله على موقع وزارة التربية والتعليم.
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