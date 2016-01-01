ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 .
وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة كالأتى :" علمى علوم " أحمد السيد برعي السيد .. أحمد عبدالناصر .. أحمد هشام عبدالرحيم .. تسنيم محمد حسن محمد و جورج سوريال و جوزيف إسحاق عوض .. رمضان نصحى فهمى .. روان أحمد عبدالمنعم .. شهد محمد عبدالمنعم .. صلاح الدين صبحي موسي .. مريم محمود أحمد .. ياسمين أسامة رجب .
شعبة " علمى رياضة "عمر عبدالسميع .. عمر وائل محمد .. أحمد السعيد محمد .. أحمد يسري عبد الحميد .. أشرف أحمد حامد .. أمل ياسر السيد .. جورج الهانى ويلسون .. سهيلة أيمن عبدالحكيم .. عبدالعاطى سلطان عطيه .. كريم محمد سعد .. محمد أحمد فوزى .. محمد خالد فؤاد .. يحي محمد فراغلى .
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