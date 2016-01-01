ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 .



وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة كالأتى :" علمى علوم " أحمد السيد برعي السيد .. أحمد عبدالناصر .. أحمد هشام عبدالرحيم .. تسنيم محمد حسن محمد و جورج سوريال و جوزيف إسحاق عوض .. رمضان نصحى فهمى .. روان أحمد عبدالمنعم .. شهد محمد عبدالمنعم .. صلاح الدين صبحي موسي .. مريم محمود أحمد .. ياسمين أسامة رجب .



شعبة " علمى رياضة "عمر عبدالسميع .. عمر وائل محمد .. أحمد السعيد محمد .. أحمد يسري عبد الحميد .. أشرف أحمد حامد .. أمل ياسر السيد .. جورج الهانى ويلسون .. سهيلة أيمن عبدالحكيم .. عبدالعاطى سلطان عطيه .. كريم محمد سعد .. محمد أحمد فوزى .. محمد خالد فؤاد .. يحي محمد فراغلى .

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شعبة الادب .. علا احمد سعد .. أحمد محمود صابر .. حبيبة محمود محمد عبدالله .. ريموندا أيمن عبده .. شاهيناز أيمن عبدالله ..إسماعيل أنور على .. آلاء حمدي فؤاد .. أية تامر شوقي .. جومانا محمد الزمبي .. رغدة محمد بيومي .. ريهام عماد مسلم .. سهيلة أحمد محمود .. عمر صلاح عبدالحميد .. ندى ياسر جودة .سامية محمد عبدالقادر .. الزهراء عبداللاه أحمد عبداللاه .. محمد يسري الصادق .. أحمد مصطفي محمود شرف .وسوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس بدءا من الساعة الثانية من ظهر اليوم، الثلاثاء، على موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا