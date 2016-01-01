

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عند استخدامهم موقع "دعم مصر" للحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا، أنه حال إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:



1- إلغاء البطاقة نهائيًا.

2- المساءلة القانونية بالإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية.



ووضعت وزارة التموين الموافقة على هذه الرسالة شرطا لحصول المواطنين على الخدمات التموينية إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر.