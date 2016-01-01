الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

آخر الأخباراخبار مصر › الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

صورة الخبر: الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات
الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عند استخدامهم موقع "دعم مصر" للحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا، أنه حال إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- إلغاء البطاقة نهائيًا.
2- المساءلة القانونية بالإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية.

ووضعت وزارة التموين الموافقة على هذه الرسالة شرطا لحصول المواطنين على الخدمات التموينية إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
61587

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager