أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الشئون القانونية في وزارة التربية والتعليم حققت هذا العام في العديد من القضايا والشكاوى و البلاغات الخاصة بالامتحان .
وقال وزير التربية والتعليم : عدد الشكاوى و القضايا الخاصة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام 1074 قضية و شكوى ، تخص 1145 طالبا و 359 معلما.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن محافظة الجيزة حظيت بأعلى نسبة من المخالفات في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.
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التعليقات على وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش
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