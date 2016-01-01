وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

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صورة الخبر: الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم


أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الشئون القانونية في وزارة التربية والتعليم حققت هذا العام في العديد من القضايا والشكاوى و البلاغات الخاصة بالامتحان .

وقال وزير التربية والتعليم : عدد الشكاوى و القضايا الخاصة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام 1074 قضية و شكوى ، تخص 1145 طالبا و 359 معلما.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن محافظة الجيزة حظيت بأعلى نسبة من المخالفات في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وقال وزير التربية والتعليم أن حالات الغش بالمحمول 450 قضية ، و41 قضية تصوير و نشر للامتحانات على السوشيال ميديا ، و28 قضية حيازة محمول داخل لجنة الامتحان ، و31 حالة غش بالوسائل والطرق الاخرى.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم اتخاذ العقوبات ضد الطلاب المخالفين ، مشيرا إلى أنه قد تم الغاء الامتحان وحرمان من دخول الامتحان مدة عامين لـ 85 طالبا بالاضافة لاحالتهم للنيابة العامة ، وتم إلغاء الامتحان و حرمان من دخول الامتحان لمدة عام واحد لـ 214 طالبا

المصدر: elbalad

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