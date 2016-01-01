وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم



أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الشئون القانونية في وزارة التربية والتعليم حققت هذا العام في العديد من القضايا والشكاوى و البلاغات الخاصة بالامتحان .



وقال وزير التربية والتعليم : عدد الشكاوى و القضايا الخاصة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام 1074 قضية و شكوى ، تخص 1145 طالبا و 359 معلما.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن محافظة الجيزة حظيت بأعلى نسبة من المخالفات في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

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وقال وزير التربية والتعليم أن حالات الغش بالمحمول 450 قضية ، و41 قضية تصوير و نشر للامتحانات على السوشيال ميديا ، و28 قضية حيازة محمول داخل لجنة الامتحان ، و31 حالة غش بالوسائل والطرق الاخرى.وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم اتخاذ العقوبات ضد الطلاب المخالفين ، مشيرا إلى أنه قد تم الغاء الامتحان وحرمان من دخول الامتحان مدة عامين لـ 85 طالبا بالاضافة لاحالتهم للنيابة العامة ، وتم إلغاء الامتحان و حرمان من دخول الامتحان لمدة عام واحد لـ 214 طالبا