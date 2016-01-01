مشروبات سحرية للتخلص من الوزن الزائد بعد العيد



للتخلص من الوزن الزائد للتخلص من الوزن الزائد



يعاني الكثيرون من زيادة الوزن وخلال عيد الأضحى بعد تناول الأطباق الدسمة،ويمكنك من خلال المشروبات التالية حرق الدهون وإستعادة رشاقتك مرة أخرى.



ونقدم لك مكونات المشروبات وطريقة تحضيرها وفقا لموقع برايت سايد



مشروب الليمون وجل الصبار

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المكونات:حبة واحدة من الخيار.½ ليمونة.قطعة من الزنجبيل الطازج.2- 3 ملاعق من جل الصبار الطبيعي.½ كوب من الماء.الطريقة:يقشر الزنجبيل ويتم غليه على النار ثم يصفى.وفى الخلاط الكهربائى تضاف جميع المكونات ويتم ضربها جيدا إلى أن تتجانس ويتم تناول كوب إلى كوبين من المشروب قبل النوم وستدهشين بالنتيجة.يمكنك تناول المشروب قبل كل وجبة رئيسية وقبل الخلود إلى النوم أيضا.مشروب البقدونس والتفاح :المكونات لتحضير مشروب لحرق الدهونحفنة من البقدونس1 ثمرة من الجريب فروتنصف ثمرة من التفاحملعقة من إكليل الجبلطريقة عمل المشروب:في الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون.يمكنك المواظبة على تناول تلك المشروب 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة وبدء إختفاء دهون البطن تدريجيًا.