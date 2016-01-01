

فاكهة منتشرة حاليا في الأسواق تقي من السرطان فاكهة منتشرة حاليا في الأسواق تقي من السرطان





كثُرت نسبة إصابة الكثير من الأشخاص بمرض السرطان في الآونة الأخيرة، فهذا المرض لا يميز بين كبير وصغير، ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب، أبرزها الوراثة.



ففى إطار هذا السياق، كشف موقع هيلثي عن وجود فاكهة حاليا فى الأسواق يمكنها ان تقي من الإصابة بالسرطان.

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ووفقا لما نشره موقع "هيلثي لاين"، فهذه الفاكهة هى التين البرشومي، فهو يحتوي التين على خصائص محتملة للسرطانوتم إجراء العديد من دراسات أنبوب الاختبار الواعدة حول آثار أوراق التين على الخلايا السرطانية.وثبت أن أوراق التين واللاتكس الطبيعي من نباتات التين تظهر نشاطًا مضادًا للأورام ضد سرطان القولون البشري وسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وخلايا سرطان الكبد.ولكن هناك حاجة إلى دراسات بشرية لتقييم كيفية تناول التين أو أوراق التين يؤثر على نمو السرطان .