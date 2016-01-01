شهد طريق صلاح سالم حادث مروري بمناطق العروبة، حيث تهشمت سيارة ملاكي عقب صعودها الجزيرة الوسطى.
تلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ومصابين على طريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من مطار القاهرة إلى مناطق العباسية ووسط القاهرة.
وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى موقع الحادث لرفع الحطام، وتم نقل سائق السيارة للمستشفي لتلقى العلاج.
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التعليقات على العربية اتفككت من بعضها.. شاهد تحطم سيارة في حادث مروع بصلاح سالم
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