

العربية اتفككت من بعضها.. شاهد تحطم سيارة في حادث مروع بصلاح سالم العربية اتفككت من بعضها.. شاهد تحطم سيارة في حادث مروع بصلاح سالم



شهد طريق صلاح سالم حادث مروري بمناطق العروبة، حيث تهشمت سيارة ملاكي عقب صعودها الجزيرة الوسطى.



تلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ومصابين على طريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من مطار القاهرة إلى مناطق العباسية ووسط القاهرة.



وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى موقع الحادث لرفع الحطام، وتم نقل سائق السيارة للمستشفي لتلقى العلاج.

ونجحت الخدمات المرورية في رفع حطام السيارة، بدون وجود أي تكدسات مرورية.وتبين أن الحادث نتج عن السرعة الجنونية لسائق السيارة وإنحراف السيارة وعدم قدرته على السيطرة عليها.



