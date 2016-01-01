استعرض التليفزيون الكويتي قوة وأصالة العلاقات المصرية الكويتية على مدار العقود الماضية.
وقال التليفزيون الكويتي إن الأشقاء كانوا إلى جانب الكويت ضد الغزو العراقي حيث ساندت مصر الحق الكويتي في عودة الشرعية ، مشيرا إلى أن العلاقات الكويتية المصرية المتجذرة شكلت نموذجا لوقوف الاشقاء المصريين بجانب الكويت.
وقال إن يوم 2 أغسطس 1990 يوم لا يُنسى ليس في تاريخ العرب فحسب بل العالم أجمع ، حيث شهد حدثا مثّل مرحلة فارقة في تاريخ المنطقة وهو الغزو العراقي للكويت.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لن ننسى .. شاهد ماذا قال التليفزيون الكويتي عن مصر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق