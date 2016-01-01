لن ننسى .. شاهد ماذا قال التليفزيون الكويتي عن مصر

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لن ننسى .. شاهد ماذا قال التليفزيون الكويتي عن مصر


استعرض التليفزيون الكويتي قوة وأصالة العلاقات المصرية الكويتية على مدار العقود الماضية.

وقال التليفزيون الكويتي إن الأشقاء كانوا إلى جانب الكويت ضد الغزو العراقي حيث ساندت مصر الحق الكويتي في عودة الشرعية ، مشيرا إلى أن العلاقات الكويتية المصرية المتجذرة شكلت نموذجا لوقوف الاشقاء المصريين بجانب الكويت.

وقال إن يوم 2 أغسطس 1990 يوم لا يُنسى ليس في تاريخ العرب فحسب بل العالم أجمع ، حيث شهد حدثا مثّل مرحلة فارقة في تاريخ المنطقة وهو الغزو العراقي للكويت.

وأكد التليفزيون الكويتي أن الدور المصري في معركة التحرير كان بارزا سياسيا وعسكريا بصورة أظهرت مدى قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين والتي هي بطبيعة الحال علاقات ممتدة ومتجذرة.

وتابع ان الكويت لم تنسَ دور مصر في تحرير اراضيها واسترداد شرعيتها.

وقال خبراء إن مصر حاولت حل الموقف بكل الطرق السلمية ، حتى تكون الشعوب العربية على بينة أنه لم يتم تفويت فرصة سلمية لحل الأزمة.

وتابع اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق والخبير الاستراتيجي في لقاء للأولى الكويتية، إن الكويت لها مكانة خاصة في وجدان المصريين ، قائلا:" مصريين كتير بيشتغلوا في الكويت وناس رايحة وناس جاية".

المصدر: elbalad

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