جامعة مصر الدولية
اعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.
وأوضح المجلس أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.
وننشر مصروفات كليات جامعة مصر الدولية:
كلية الصيدله 42.750 ألف جنيه للتيرم الأول و 42.750 ألفا للتيرم الثانى + 9000 جنيه مصاريف ادارية.
كلية طب الأسنان 52 ألف جنيه للتيرم الأول و 52 ألفا للتيرم الثانى + 10000 جنيه مصاريف ادارية.
كلية الألسن 27 ألف جنيه للتيرم الأول و 27 الفا للتيرم الثانى + 8000 جنيه مصاريف ادارية
كلية إدارة الأعمال والتجارة الخارجية 35 ألف جنيه للتيرم الأول و 35 ألفا للتيرم الثانى + 10000 جنيه مصاريف ادارية .
كلية علوم الحاسب الآلي 27 ألف جنيه للتيرم الأول و 27 ألفا للتيرم الثانى + 8000 جنيه مصاريف ادارية.
كلية الهندسة 35 ألف جنيه للتيرم الأول و 35 ألفا للتيرم الثانى + 9000 جنيه مصاريف ادارية.
كلية الإعلام هي 35 ألف جنيه للتيرم الأول و 35 ألفا للتيرم الثانى + 8500 جنيه مصاريف ادارية.
وقد عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا الاثنين الماضي، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات.
التعليقات على لطلاب الثانوية العامة راغبي الالتحاق بجامعة مصر الدولية.. تعرف على مصروفات كلياتها
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