لطلاب الثانوية العامة راغبي الالتحاق بجامعة مصر الدولية.. تعرف على مصروفات كلياتها

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اعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.



وأوضح المجلس أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

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وننشر مصروفات كليات جامعة مصر الدولية:كلية الصيدله 42.750 ألف جنيه للتيرم الأول و 42.750 ألفا للتيرم الثانى + 9000 جنيه مصاريف ادارية.كلية طب الأسنان 52 ألف جنيه للتيرم الأول و 52 ألفا للتيرم الثانى + 10000 جنيه مصاريف ادارية.كلية الألسن 27 ألف جنيه للتيرم الأول و 27 الفا للتيرم الثانى + 8000 جنيه مصاريف اداريةكلية إدارة الأعمال والتجارة الخارجية 35 ألف جنيه للتيرم الأول و 35 ألفا للتيرم الثانى + 10000 جنيه مصاريف ادارية .كلية علوم الحاسب الآلي 27 ألف جنيه للتيرم الأول و 27 ألفا للتيرم الثانى + 8000 جنيه مصاريف ادارية.كلية الهندسة 35 ألف جنيه للتيرم الأول و 35 ألفا للتيرم الثانى + 9000 جنيه مصاريف ادارية.كلية الإعلام هي 35 ألف جنيه للتيرم الأول و 35 ألفا للتيرم الثانى + 8500 جنيه مصاريف ادارية.وقد عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا الاثنين الماضي، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات.