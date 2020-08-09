

ننشر تفاصيل تأجيل مواعيد بعض امتحانات زراعة عين شمس ننشر تفاصيل تأجيل مواعيد بعض امتحانات زراعة عين شمس



قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه تم تأجيل موعد امتحان بعض مقررات ( برنامج تكنولوجيا حيوية - برنامج هندسة زراعية - برنامج الانتاج الحيواني لائحة قديمة).



وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد ان 4 مقرارت فقط التي تم تأجيل امتحانتهم وهم.



- طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية : حيث تقرر تأجيل امتحان مقرر كيمياء الزيوت والدهون (312)الي يوم 9-8-2020 ، كما تقرر تأجيل امتحان مقرر كيمياء الزيوت والدهون (416)الي يوم 9-8-2020

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- طلاب برنامج الهندسة الزراعية : حيث تقرر تأجيل امتحان مقرر الاقتصاد الزراعي (208) الي يوم الأحد 9-8-2020- طلاب برنامج الإنتاج الحيواني لائحة قديمة : حيث تم تحديد موعد امتحان مقرر الوراثة السيتولوجية الجزيئية (304) يوم الثلاثاء 4-8_2020وأكد الدكتور احمد جلال ان منذ بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية 11يوليو لم نرصد اي حالة اشتباه كورونا منوها ان نسبة الغياب لا تتخطي 1% وبعض المواد تكون نسبة الحضور 100% .