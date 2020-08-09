ننشر تفاصيل تأجيل مواعيد بعض امتحانات زراعة عين شمس

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه تم تأجيل موعد امتحان بعض مقررات ( برنامج تكنولوجيا حيوية - برنامج هندسة زراعية - برنامج الانتاج الحيواني لائحة قديمة).
وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد ان 4 مقرارت فقط التي تم تأجيل امتحانتهم وهم.
- طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية : حيث تقرر تأجيل امتحان مقرر كيمياء الزيوت والدهون (312)الي يوم 9-8-2020 ، كما تقرر تأجيل امتحان مقرر كيمياء الزيوت والدهون (416)الي يوم 9-8-2020
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