

شاهد.. جددى سفرتك.. طريقة عمل فتة الكبدة شاهد.. جددى سفرتك.. طريقة عمل فتة الكبدة



فتة الكبدة من الأطباق غير التقليدية والجديدة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد المنزل بأسهل الخطوات، فنقدم لكم طريقة عمل فتة الكبدة من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.



مقادير فتة الكبدة

2 كوب أرز مصري

ملعقة كبيرة كركم

سمنة بلدي

خبز بلدي محمص مكعبات

مرقة لحم

كيلو كبد وقلوب وكلاوي بقري شرائح

ثوم صحيح

ملح وفلفل

كمون

خل

فلفل أحمر حار

عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة صلصة



طريقة تحضير فتة الكبدة

-يشوح الثوم والفلفل الحار فى السمنة على النار

-تضاف قطع القلوب والكلاوي

-يضاف الملح والفلفل الأسود والكمون

-تضاف الكبدة والخل الأبيض وعصير الليمون وصلصة الطماطم

-يخلط الكركم والملح في خليط من الزيت والسمنة على النار

-تضاف المرقة أو الماء

-يضاف الأرز ويقلب كل الخليط على النار

-تهدئة النار عند الغليان ويغطى الخليط ويترك على النار حتى الغليان

-يغرف الأرز مع خليط الكبدة وتزين بالبقدونس المفروم وتقدم

