للترطيب فى الحر.. طريقة عمل تورتة الجيلي والموز

تعد تورتة الجيلى والموز من اشهى الحلويات الصيفية الخفيفة التى تقلل من حرارة الجو وتعل جسم الانسان اكثر رطوبة وتساعد على تنظيم ضربات القلب لاحتواء الموز على نسبة جيدة من البوتاسيوم .
نقدم لكم طريقة عمل تورتة الجيلي والموز بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سى بى سى سفرة.
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مقادير تورتة الجيلي والموز
3 انواع جيلي مختلفة
نصف كيلو موز
ماء دافئ
ماء بارد
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