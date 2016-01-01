بدون أدوية.. 10 طرق طبيعية تخلصك من الإمساك المزمن



طرق طبيعية تخلصك من الإمساك المزمن طرق طبيعية تخلصك من الإمساك المزمن

يعاني الكثير من الأشخاص من الإمساك المزمن وقدمت دكتور هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية، بعض النصائح والأطعمة التي تساعد على تليين المعدة دون حاجة لملينات صناعية او أدوية ملينة:



- شرب المياه والسوائل.



- تناول الأطعمة الغنية بالبكتين مثل التفاح والجزر والموز والفواكه الحمضية، والبامية والاوراق الخضراء المطبوخة متل الملوخية.

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- التين والكيوي وعشبة المليسا من أفضل الملينات الطبيعية.- شرب عصير الشعير أو عشب القمح او عشبة المليسة هي أعشاب ملينة ممتازة تحتوي على نسبة كتير من الألياف.- ممارسة الرياضة فالأنشطة الجسدية تزيد سرعة حركة الفضلات خلال الجهاز الهضمي وتقلل كسل عضلات الأمعاء المشي لمدة 20 دقيقة يزيل الإمساك فالتدريبات المستمرة مهمة في المقام الأول لمنع الإمساك أيضًا.- منقوع التمر على الريق يقضي على الإمساك.- الفواكه المفيدة للإمساك: الكيوي والتفاح والموز.- الخضراوات المفيدة للإمساك: الجزر، الجرجير، الخس، البقدونس والسبانخ والبامية والملوخية والفاصوليا الخضراء والكوسة والخيار والبازيلا والبقدونس والكزبرة، مفيدون في علاج الإمساك.- تناول أنواع الشوربة الغنية بالألياف مثل الشوفان (كويكر)، شوربة عدس، شوربة الجزر.- لا تتناولوا الأطعمة التي تسبب الإمساك مثل منتجات الألبان، اللحوم، المشروبات الغازية، الدقيق الأبيض، الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، الملح والقهوة والسكر وهذه الأكلات صعبة الهضم وتحتوي على القليل من الألياف أو خالية منها.