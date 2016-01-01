جفاف العين يسبب 4 مخاطر صحية.. احذرها

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جفاف العين


انتشرت ظاهرة جفاف العين في الفترة الاخيرة ، نتيحة الجلوس المستمر على الاجهزة الالكترونية خاصة في فترة الحجر الصحي، مما يؤدي إلى حدوث بعض الاعراض للعين.

ووفقا لموقع healthline مرض جفاف العين ، هو حالة شائعة حيث لا ينتج الناس دموعًا كافية لتليين أعينهم نتيجة الجلوس المستمر على الاجهزة الالكترونية أو العوامل الوراثية.

ويمكن أن يسبب جفاف العين بعض الامراض للعين منها حساسية شديدة للضوء ، وتشكيل المخاط حول العينين ، والعين الحمراء والحكة ، وإرهاق العين.

وهناك أكثر من 16 مليون شخص في الولايات المتحدة يغانون من جفاف العين، وأثبتت الدراسات أن النساء أكثر عرضع للإصابة بينما يزداد احتمال الإصابة بجفاف العين مع تقدم العمر.

المصدر: موقع healthline

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