تجنبيها .. 7 أسباب غير متوقعة تؤدي لحدوث آلام الرقبة

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تجنبيها .. 7 أسباب غير متوقعة تؤدي لحدوث آلام الرقبة


يمكن أن يكون الألم في الرقبة وأعلى الظهر مؤقتًا فقد يعاني الشخص من ألم في الرقبة بعد النوم في وضع غير طبيعي ومن الممكن أن يكون الألم في هذه المنطقة مزمنا.

ووفقا لموقع health يمكن أن يحد ألم الظهر العلوي من الحركة ويحدث إلى جانبه صداع التوتر وتشمل خيارات العلاج من هذه الآلام تمارين التقوية الأساسية وتخفيف الآلام.

وقد يكون ألم الجزء العلوي من الظهر والرقبة نتيجة لما يلي:

الرفع الثقيل للأشياء

موقف سيئ

إصابة حادة

التواء أو إجهاد
عصب مقروص

بدانة

الجنف

المصدر: موقع health

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