

طرح سيارة كهربائية صينية اقتصادية للبيع في الولايات المتحدة طرح سيارة كهربائية صينية اقتصادية للبيع في الولايات المتحدة

ستتاح الفرصة قريبًا لشراء سيارة كهربائية جديدة بأقل من 15000 دولار أمريكي في الولايات المتحدة، إذا كنت على استعداد لتقديم بعض التضحيات.







أفادت TechCrunch أن شركة صناعة السيارات الصينية Kandi تخطط لإطلاق سيارتين كهربائيتين منخفضتي السعر في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2020، تحت عنوان K27 الصغيرة.







سيتم بيع الاتفاق الفرعي مقابل 20.499 دولارًا، أو 12999 دولارًا بعد خصم الضرائب الفيدرالية البالغ 7500 دولار، من المفترض أن يجعلها السيارة الكهربائية الأكثر بأسعار معقولة في الولايات المتحدة، ناهيك عن جعلها جذابة مقارنة بسيارات الغاز المبتدئة.







سيتم إطلاقها إلى جانب K23، وهي مركبة أكبر قليلاً يجب أن تكلف 29999 دولارًا قبل الائتمان، و



22.499 دولارًا بعد ذلك.





كما كنت قد خمنت، تتضمن كلا الماكينتين حصتهما العادلة من التنازلات للوصول إلى نقاط السعر الخاصة بهما إلى أبعد من أحجامهما الصغيرة، تمنحك بطارية K23 التي تبلغ سعتها 17.7 كيلو واط في الساعة نطاقًا يقدر بـ 100 ميل فقط، والسرعة القصوى 63 ميجابكسل تجعلها خيارًا أقل من مثالي للقيادة على الطرق السريعة.







تمتلك K23 نطاقًا أفضل بكثير يبلغ 188 ميلًا، ولكن سرعتها القصوى 70 ميجا بكسل في الساعة ليست تحسنًا كبيرًا، تحصل على وسائل الراحة مثل واجهة شاشة تعمل باللمس، وبلوتوث وكاميرا احتياطية، على الأقل.





هذا لا يزال يساعد Kandi في الأداء الجيد ضد العديد من EVs، تبدأ قائمة Tesla Model 3 عند 35000 دولار قبل الحوافز ، على سبيل المثال، حتى فيات 500e المستعملة قد تكلف أكثر.







قد يكون التحدي الرئيس بصرف النظر عن شراء سيارة من علامة تجارية ذات نفوذ أمريكي صغير، هو العثور على واحدة، ستبيع Kandi في البداية K27 و K23 فقط في منطقة دالاس فورت وورث.







لن تكون محظوظًا إذا كنت ترغب في شراء واحدة في ملاذات EV مثل منطقة خليج سان فرانسيسكو، على الأقل لفترة من الوقت، ومع ذلك، فهذه أخبار جيدة حتى لو لم يكن لديك نية لأخذ مفاتيح Kandi في المستقبل القريب، يمكن لمركبات مثل هذه الضغط على العلامات التجارية الأخرى لخفض سعر دخول المركبات الكهربائية وإدخالها في الاتجاه السائد.



