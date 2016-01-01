

في مثل هذا اليوم| ناسا تنشر صورة مذنب «تشوري» في مثل هذا اليوم| ناسا تنشر صورة مذنب «تشوري»

في مثل هذا اليوم 2 أغسطس 2014 نشرت وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) صورة للمذنب (67P / تشوريوموف- جيراسيمنكو) ويعرف اختصارا (تشوري) كما يظهر من مسبار روزيتا من على مسافة 1000 كيلومتر فقط حيث يظهر السطح الخشن للنواة المزدوجة للمذنب بتفاصيل مذهلة.







تم التقاط الصورة في الأول من أغسطس 2014 وكان ذلك قبل 4 أيام من وصول المسبار روزيتا الى المذنب يوم 6 أغسطس 2014 والدخول إلى مدار حوله، وبدء الباحثين في اختيار مواقع لهبوط ( فيله) وهي مركبة انفصلت عن روزيتا ونزلت إلى سطح المذنب في نوفمبر 2014.