وضعت إصابة ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، الجهاز الفني للفريق، بقيادة رينيه فايلر، في ورطة دفاعية، قبل استئناف الدوري المحلي، أمام إنبي، الأحد المقبل.
وتعرض ياسر للإصابة في مفصل القدم، وتأكد غيابه لمدة 3 أسابيع، ليخرج من حسابات فايلر أمام إنبي.
كما يغيب رامي ربيعة قلب الدفاع، بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد في اللقاء الأخير أمام سموحة، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا.
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التعليقات على الأهلي في ورطة قبل لقاء إنبي
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