الأهلي في ورطة قبل لقاء إنبي

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صورة الخبر: الأهلي
الأهلي

وضعت إصابة ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، الجهاز الفني للفريق، بقيادة رينيه فايلر، في ورطة دفاعية، قبل استئناف الدوري المحلي، أمام إنبي، الأحد المقبل.

وتعرض ياسر للإصابة في مفصل القدم، وتأكد غيابه لمدة 3 أسابيع، ليخرج من حسابات فايلر أمام إنبي.

كما يغيب رامي ربيعة قلب الدفاع، بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد في اللقاء الأخير أمام سموحة، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا.

وبات فايلر مجبرًا على اللعب بالثنائي أيمن أشرف ومحمود متولي، وستكون دكة البدلاء خاوية من لاعبي خط الدفاع، حال تعرض الثنائي الأساسي لأي ظرف طارئ، في ظل إصابة سعد سمير في وتر أكيلس.

ووظف فايلر من قبل، الثنائي محمد هاني وأحمد فتحي في مركز قلب الدفاع خلال المباريات السابقة، عندما واجهته بعض الظروف المشابهة.

المصدر: elbalad

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