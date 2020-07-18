

اعرف إزاى تتخلص من الوزن الزائد بعد العيد فى خطوات سهلة اعرف إزاى تتخلص من الوزن الزائد بعد العيد فى خطوات سهلة

يعاني الكثيرون منا من زيادة في الوزن خلال أيام العطلات، خاصة المرتبطة بالأعياد والموسم مثل عيد الأضحى وما يصحبها من وجبات شهية مثل الفتة والرقاق وغيرها، والتي قد لا يتمكن الكثيرين من السيطرة علي شهيتهم أمامها، مما يعني زيادة ملحوظة في الوزن، تتطلب خطة جادة بعد الإنتهاء من العطلة لإستعادة لياقتنا البدنية مرة أخرى.



لذلك قد يكون حان الوقت لبدء روتين غذائي صحي، لفقدان الوزن بشكل آمن، بعيد عن الوجبات الدسمة أو ذات السعرات المرتفعة. ونرصد في هذا التقرير من موقع "stylecaster" أبرز النصائح التي يمكنك الاستفادة منها بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى لاستعادة وزنك المثالي.



الإكثار من الوجبات الغنية بالبروتين



العودة من الإجازات والعطلات يصحبها في كثير من الأحيان بطئ في عملية الحرق، إلا أن الوجبات الغنية بالبروتين قد تكون سببا في إعطاء جسدك دفعة قوية للحرق، خاصة لو صاحبها شرب المياه بكميات كبيرة، و استبدال الوجبات المعلبة بأخرى طبيعية.

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البعد عن الوجبات الخفيفةمن الصعب مقاومة الوجبات الخفيفة لكنها في أغلب الأحيان هي الوجبة الشيطانية التي تكون سببا في زيادة الوزن، لذلك من المهم أن تتحكم في تناولك للوجبات الخفيفة خاصة في أوقات الشعور بالملل. لذلك يمنك كسر الملل بطرق مختلفة مثل القيام بنزهة مشيا على الأقدام، لكن إذا اضطررت لوجبة خفيفة فتأكد من كونها متوازنة غذائيا، وتضم كمية مناسبة من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الأساسية.النشاط الحركىحاول أن تستيقظ مبكرا ساعة واحدة، مارس فيها أي نشاط حركي، سواء تمارين رياضية تمارسها باستمرار، أو المشي، أو صعود ونزول السلالم، فكلها أمور تزيد من قدرة جسدك على الحرق.أخذ قسط كافي النومثبت ان التوتر والقلق لا يساعدان الجسم على الحرق بشكل فعال أو منتظم، لذلك لابد من التخلص من مسبباتهما، و أبرزها النوم بشكل كافي، والذي يفيد أيضا في التخلص من الإجهاد الذي يساعد ارتفاع هرمون الكورتيزول ، مما يؤدي إلى زيادة الشهية.لا تقف على الميزان بشكل يوميمن الخطأ الوقوف على الميزان بشكل يومي، لما له من تأثير سلبي علي النفسية، يمكنك الاكتفاء بالقياس كل أسبوعين بحد أدنى.