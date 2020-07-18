لامس المياه قبل الهبوط.. طيار يوقف طائرته بطريقة مذهلة (فيديو)

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صورة الخبر: لامس المياه قبل الهبوط.. طيار يوقف طائرته بطريقة مذهلة (فيديو)
لامس المياه قبل الهبوط.. طيار يوقف طائرته بطريقة مذهلة (فيديو)

يوجد الكثير من المهارات التي يتمتع بها بعض قائدي الطائرات، وهو الأمر الذي استعرضه طيار محترف خلال إيقافه لطائرته.

ويعد مهبط الطائرات الأكثر صعوبة، الواقع بالقرب من شاطئ مجرى مائي، حيث يكون الطيار مجبرا على التحليق على ارتفاعات منخفضة بالقرب من سطح الماء حتى يهبط على المدرج المخصص له، بحسب "سبوتنيك" الروسي.


ويظهر مقطع فيديو لحظة تحليق طائرة ثابتة الأجنحة بالقرب من سطح الماء حتى لامسته لتقليل سرعتها، قبل أن تهبط على جانب مجرى مائي، حيث تمكن الطيار من إتمام عملية الهبوط بطريقة مدهشة دون أن تتعرض طائرته لأي أضرار.

المصدر: الوطن

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