حظك اليوم| توقعات الأبراج 3 أغسطس 2020
تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا: فينوس والشمس داعمان واليوم تتحالف الكواكب لتمنحك يقظة وإشراقة.
مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يدعم أعمالك وعلاقتك بالزملاء والأصحاب، فقط لا ترفض نصيحة المخلصين منهم.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وعائليا: القمر المكتمل في وضع معاكس.. تحكّم في عصبيتك واهدأ لتحسن تدبير أمورك.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتحكم في عصبيتك ولا تعطِ الثقة لأي شخص إلا بعد التحري جيدا عنه.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: تبدو مستعدا لاتخاذ مواقف بطولية وتشعر بالتقدير.
مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزل الحظ يمدك بالبصيرة والقدرة على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا أو ماليا وعليك بالحذر.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في برجك يجعلك تحارب من أجل التقدم وتحمي نفسك وتعيد صياغتها.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
اجتماعيا ومهنيا: القمر المكتمل في مواجهتك.. استرخ اليوم وفكّر بإيجابية فلا شيء يستحق الغضب.
عاطفيا: الفلك ينصحك بأن تستمع للرأي الآخر وعليك أن تبدي احتراما لشريك حياتك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
صحيا ومهنيا: القمر المكتمل في منزل الصحة.. اعتنِ بصحتك وراقب في صمت وانتبه اليوم لما يدور في الخفاء.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتجنب القيل والقال ولا تفخر بنفسك لتتفادى المتاعب، وحاول أن تبقى هادئا.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: القمر المكتمل في منزل الحب يعدك بعلاقات عاطفية طيبة وتتعامل بود.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدعم تقدُّم أعمالك وتندمج بسرعة في علاقتك بالآخرين.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا وعائليا: قد تكون على موعد مع تجمّع عائلي أو لقاء عاطفي، وعليك أن تتعامل بلباقة مع الجميع.
مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل يجعلك مشوشا.. لا تعرف من أين تبدأ فلا تستسلم للتشوش ونظم أفكارك.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزل العلاقات يدفعك للانفتاح، ومع ذلك تضع حدا للعلاقات الهشة.
ماليا ومهنيا: تعدك الكواكب بالسهولة واليسر في خطواتك وتستفيد جيدا من المعطيات.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزلك الثاني وعليك أن تخطط جيدا قبل أن تتحرك لتكسب دعما.
عاطفيا: يدعوك الفلك أن تكون مثالا وقدوة إذا أردت أن يتبعك الآخرون.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وماليا: القمر المكتمل في برجك.. قاوم ميلك للعصبية وعليك بالصمود أمام الضغوط.
مهنيا: تنافر القمر والشمس يطالبك اليوم بالصبر والمرونة أمام المستجدات.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وصحيا: القمر المكتمل في منزل الصحة.. لا تبالغ في إظهار قوتك واعتنِ بصحتك ولا تظهر خططك أو مشاعرك واعمل في صمت.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يطالبك أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن عن أفكارك.
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