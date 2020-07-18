

حظك اليوم| توقعات الأبراج 3 أغسطس 2020 حظك اليوم| توقعات الأبراج 3 أغسطس 2020

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي.



الحمل

من21/3 إلى 20/4



عاطفيا: فينوس والشمس داعمان واليوم تتحالف الكواكب لتمنحك يقظة وإشراقة.

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مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يدعم أعمالك وعلاقتك بالزملاء والأصحاب، فقط لا ترفض نصيحة المخلصين منهم.الثورمن 21/4 إلى 21/5مهنيا وعائليا: القمر المكتمل في وضع معاكس.. تحكّم في عصبيتك واهدأ لتحسن تدبير أمورك.عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتحكم في عصبيتك ولا تعطِ الثقة لأي شخص إلا بعد التحري جيدا عنه.الجوزاءمن 22/5 إلى 21/6عاطفيا واجتماعيا: تبدو مستعدا لاتخاذ مواقف بطولية وتشعر بالتقدير.مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزل الحظ يمدك بالبصيرة والقدرة على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة.السرطانمن 22/6 إلى 22/7مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا أو ماليا وعليك بالحذر.عاطفيا واجتماعيا: عطارد في برجك يجعلك تحارب من أجل التقدم وتحمي نفسك وتعيد صياغتها.الأسدمن 23/7 إلى 22/8اجتماعيا ومهنيا: القمر المكتمل في مواجهتك.. استرخ اليوم وفكّر بإيجابية فلا شيء يستحق الغضب.عاطفيا: الفلك ينصحك بأن تستمع للرأي الآخر وعليك أن تبدي احتراما لشريك حياتك.العذراءمن 23/8 إلى 22/9صحيا ومهنيا: القمر المكتمل في منزل الصحة.. اعتنِ بصحتك وراقب في صمت وانتبه اليوم لما يدور في الخفاء.عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتجنب القيل والقال ولا تفخر بنفسك لتتفادى المتاعب، وحاول أن تبقى هادئا.الميزانمن 23/9 إلى 22/10عاطفيا: القمر المكتمل في منزل الحب يعدك بعلاقات عاطفية طيبة وتتعامل بود.مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدعم تقدُّم أعمالك وتندمج بسرعة في علاقتك بالآخرين.العقربمن 23/10 إلى 22/11عاطفيا وعائليا: قد تكون على موعد مع تجمّع عائلي أو لقاء عاطفي، وعليك أن تتعامل بلباقة مع الجميع.مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل يجعلك مشوشا.. لا تعرف من أين تبدأ فلا تستسلم للتشوش ونظم أفكارك.القوسمن 23/11 إلى 21/12عاطفيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزل العلاقات يدفعك للانفتاح، ومع ذلك تضع حدا للعلاقات الهشة.ماليا ومهنيا: تعدك الكواكب بالسهولة واليسر في خطواتك وتستفيد جيدا من المعطيات.الجديمن 22/12 إلى 20/1مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزلك الثاني وعليك أن تخطط جيدا قبل أن تتحرك لتكسب دعما.عاطفيا: يدعوك الفلك أن تكون مثالا وقدوة إذا أردت أن يتبعك الآخرون.الدلومن 21/1 إلى 19/2عاطفيا وماليا: القمر المكتمل في برجك.. قاوم ميلك للعصبية وعليك بالصمود أمام الضغوط.مهنيا: تنافر القمر والشمس يطالبك اليوم بالصبر والمرونة أمام المستجدات.الحوتمن 20/2 إلى 20/3مهنيا وصحيا: القمر المكتمل في منزل الصحة.. لا تبالغ في إظهار قوتك واعتنِ بصحتك ولا تظهر خططك أو مشاعرك واعمل في صمت.عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يطالبك أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن عن أفكارك.