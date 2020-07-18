حظك اليوم| توقعات الأبراج 3 أغسطس 2020

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حظك اليوم| توقعات الأبراج 3 أغسطس 2020

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي.

الحمل
من21/3 إلى 20/4

عاطفيا: فينوس والشمس داعمان واليوم تتحالف الكواكب لتمنحك يقظة وإشراقة.

مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يدعم أعمالك وعلاقتك بالزملاء والأصحاب، فقط لا ترفض نصيحة المخلصين منهم.

الثور
من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وعائليا: القمر المكتمل في وضع معاكس.. تحكّم في عصبيتك واهدأ لتحسن تدبير أمورك.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتحكم في عصبيتك ولا تعطِ الثقة لأي شخص إلا بعد التحري جيدا عنه.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا واجتماعيا: تبدو مستعدا لاتخاذ مواقف بطولية وتشعر بالتقدير.

مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزل الحظ يمدك بالبصيرة والقدرة على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7

مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا أو ماليا وعليك بالحذر.

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في برجك يجعلك تحارب من أجل التقدم وتحمي نفسك وتعيد صياغتها.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8

اجتماعيا ومهنيا: القمر المكتمل في مواجهتك.. استرخ اليوم وفكّر بإيجابية فلا شيء يستحق الغضب.

عاطفيا: الفلك ينصحك بأن تستمع للرأي الآخر وعليك أن تبدي احتراما لشريك حياتك.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9

صحيا ومهنيا: القمر المكتمل في منزل الصحة.. اعتنِ بصحتك وراقب في صمت وانتبه اليوم لما يدور في الخفاء.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتجنب القيل والقال ولا تفخر بنفسك لتتفادى المتاعب، وحاول أن تبقى هادئا.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا: القمر المكتمل في منزل الحب يعدك بعلاقات عاطفية طيبة وتتعامل بود.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدعم تقدُّم أعمالك وتندمج بسرعة في علاقتك بالآخرين.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا وعائليا: قد تكون على موعد مع تجمّع عائلي أو لقاء عاطفي، وعليك أن تتعامل بلباقة مع الجميع.

مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل يجعلك مشوشا.. لا تعرف من أين تبدأ فلا تستسلم للتشوش ونظم أفكارك.

القوس
من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزل العلاقات يدفعك للانفتاح، ومع ذلك تضع حدا للعلاقات الهشة.

ماليا ومهنيا: تعدك الكواكب بالسهولة واليسر في خطواتك وتستفيد جيدا من المعطيات.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزلك الثاني وعليك أن تخطط جيدا قبل أن تتحرك لتكسب دعما.

عاطفيا: يدعوك الفلك أن تكون مثالا وقدوة إذا أردت أن يتبعك الآخرون.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا وماليا: القمر المكتمل في برجك.. قاوم ميلك للعصبية وعليك بالصمود أمام الضغوط.

مهنيا: تنافر القمر والشمس يطالبك اليوم بالصبر والمرونة أمام المستجدات.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3

مهنيا وصحيا: القمر المكتمل في منزل الصحة.. لا تبالغ في إظهار قوتك واعتنِ بصحتك ولا تظهر خططك أو مشاعرك واعمل في صمت.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يطالبك أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن عن أفكارك.

المصدر: اخبار اليوم

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