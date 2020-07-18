

رئيسة وزراء فنلندا تحتفل بزواجها بعد علاقة استمرت 16 عاما.. رئيسة وزراء فنلندا تحتفل بزواجها بعد علاقة استمرت 16 عاما..

تزوجت سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا، السبت، وشريكها ماركوس ريكونن، حيث أقيم حفل الزفاف فى كيسارانتا، وهو المقر الرسمى لرئيس الوزراء، وحضرته عائلة الزوجين وأقرب الأصدقاء، وذلك بعدما جمعت مارين وريكونن علاقة دامت 16 عامًا، كما أن لديهما ابنة عمرها سنتان ونصف، ونشر الموقع الرسمى للحكومة الفنلندية، صورة من حفل الزفاف، فيما احتفلت رئيسة الوزراء الفنلندية، بنشر صورة أخرى من حفل الزفاف وهى ترتدى الفستان الأبيض، وتمسك فى يدها باقة ورود بيضاء، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".



وكتبت سانا مارين، فى تعليقها على الصورة، "بالأمس قلنا لبعضنا البعض رغبتنا.. أنا سعيدة وممتنة لأننى سأشارك حياتى مع الرجل الذى أحبه.. لقد رأينا وشهدنا الكثير معًا، وتبادلنا أفراحنا وأحزاننا، ودعمنا بعضنا البعض فى القاع وفى العاصفة.. لقد عشنا معا فى شبابنا، وكبرنا لابنتنا الحبيبة.. من بين جميع الناس، أنت مناسب لى.. شكرا لكونك بجانبى".











