

مواعيد امتحانات و تقييمات سنوات النقل والشهادات الأزهرية للدور الثانى مواعيد امتحانات و تقييمات سنوات النقل والشهادات الأزهرية للدور الثانى

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، مواعيد "تقييمات/ امتحانات" النقل والشهادات للدور الثانى للعام الدراسى 2019-2020 م ، حيث يبدأ طلاب النقل " الابتدائي، الإعدادي، الثانوي، العلوم الإسلامية، البعوث الإسلامية"، في التقدم بمشروع بحثي من نفس المشروعات التي سبق نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية للدور الأول وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 ولمدة خمسة عشر يوماً.



كما سيبدأ طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية التقدم بمشروع بحثي من نفس المشروعات التي سبق نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية للدور الأول وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 ولمدة خمسة عشر يوماً.





كما تم تحديد موعد امتحان النقل والشهادات بمعاهد القراءات "تجويد/عالية/تخصص"، وتبدأ يوم السبت 26 سبتمبر 2020 م.



كما تم تحديد موعد بدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني لتبدء يوم 12 سبتمبر القادم، يذكر أن امتحانات القسم العلمي ما زالت مستمرة وسوف تختتم يوم الخميس 6 أغسطس.

