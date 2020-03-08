

وزير الإسكان: تنفيذ 1920 وحدة سكنية بمشروع «جنة» بالشيخ زايد وزير الإسكان: تنفيذ 1920 وحدة سكنية بمشروع «جنة» بالشيخ زايد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 1920 وحدة سكنية "80 عمارة" بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر المرحلة الثالثة بمنطقة التوسعات بمدينة الشيخ زايد، والمنضمة للمدينة بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الشركات المسند إليها تنفيذ المشروع انتهت من إقامة الهيكل الخرساني لـ "58" عمارة بالمشروع، وجارٍ تنفيذ أعمال الحفر والإحلال لـ "18" عمارة أخرى من إجمالي 80 عمارة، كما تقوم الشركات باستكمال تنفيذ السور الفاصل بين حدود المشروع والمشروعات السكنية المتواجدة بالمنطقة.



من جانبه كلف المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من أعمال، مؤكداً الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروع وكذا الجودة في التنفيذ لتسليم الوحدات لمستحقيها طبقاً للمواصفات المطلوبة.