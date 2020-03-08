

أسعار الخضروات في سوق العبور الاثنين 3 أغسطس..والطماطم بـ 2 جنيه أسعار الخضروات في سوق العبور الاثنين 3 أغسطس..والطماطم بـ 2 جنيه

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الاثنين 3 أغسطس 2020 في رابع أيام عيد الأضحي.



وتراوحت أسعار الطماطم، من 2 إلى 4.75 جنيه للكيلو، والبطاطس من 2.50 إلى 3.50 جنيه، والبصل من 2.20 إلى 3.25 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 1.5 إلى 4 جنيهات، والفاصوليا ما بين 21 إلى 25 جنيهات، والفلفل الرومي بـ5.5 جنيه، والثوم بـ17 جنيه.



وأما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 2 و3.5 جنيه، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 1.5 إلى 3.5 جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 4 إلى 16 جنيها.