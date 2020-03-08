أسعار الخضروات في سوق العبور الاثنين 3 أغسطس..والطماطم بـ 2 جنيه

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الخضروات في سوق العبور الاثنين 3 أغسطس..والطماطم بـ 2 جنيه

صورة الخبر: أسعار الخضروات في سوق العبور الاثنين 3 أغسطس..والطماطم بـ 2 جنيه
أسعار الخضروات في سوق العبور الاثنين 3 أغسطس..والطماطم بـ 2 جنيه

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الاثنين 3 أغسطس 2020 في رابع أيام عيد الأضحي.

وتراوحت أسعار الطماطم، من 2 إلى 4.75 جنيه للكيلو، والبطاطس من 2.50 إلى 3.50 جنيه، والبصل من 2.20 إلى 3.25 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 1.5 إلى 4 جنيهات، والفاصوليا ما بين 21 إلى 25 جنيهات، والفلفل الرومي بـ5.5 جنيه، والثوم بـ17 جنيه.

وأما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 2 و3.5 جنيه، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 1.5 إلى 3.5 جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 4 إلى 16 جنيها.

المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الخضروات في سوق العبور الاثنين 3 أغسطس..والطماطم بـ 2 جنيه

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74697

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager