

ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر وعيار 21 يسجل 880 جنيها للجرام ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر وعيار 21 يسجل 880 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بقيمة جنيهين فى مستهل تعاملات الأسبوع بسوق الصاغة، إذ صعد الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في سوق الصاغة المصري مسجلا 880 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم في مصر:



عيار 18 سجل 754 جنيها للجرام.



عيار 21 سجل 880 جنيها للجرام.



عيار 24 سجل 1005 جنيهات للجرام.



الجنيه الذهب 7040 جنيها.





أوقية الذهب 1975 دولارا.





صعدت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي غير مسبوق اليوم الاثنين مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لتنامي إصابات كوفيد-19، لكن ارتفاعا في الدولار حد من المكاسب.



وبحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1973.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1984.66 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية.



وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1992.10 دولار.



وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس، ”المعنويات تتدهور في شتى الأسواق. أولا، تنامي معدلات الإصابة مبعث قلق حقيقي للعالم ومصدر دعم حقيقي لأسعار الذهب. وفي ضوء ذلك، فإنه يدفع الدولار الأمريكي للصعود أيضا.“



وتواصل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وبلغ عدد الإصابات 17.96 مليون عالميا.



وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.26 دولار للأوقية، وهبط البلاتين واحدا بالمئة ليسجل 897.61 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 2090.22 دولار للأوقية.



