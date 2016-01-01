أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رسميا اليوم عن إتاحة آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عبر موقعها الرسمى من اليوم لتسهيل على الناخبين في الوصل إلى لجان الاقتراع.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأى ناخب من اليوم الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال 3 وسائل.
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التعليقات على بالرقم القومى.. اعرف لجنتك الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ
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