بعد نبيل دونجا.. الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي مع نجم جديد من بيراميدز

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بعد نبيل دونجا.. الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي مع نجم جديد من بيراميدز

توصل مسئولو نادي الزمالك إلى اتفاق نهائى مع رجب بكار الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية دخول الزمالك في مفاوضات مكثفة مع رجب بكار من أجل الحصول على خدماته وضمه في الميركاتو الصيفي المقبل فى ظل رؤية مسئولي القلعة البيضاء بأهمية تدعيم مركز الظهير الأيمن بعدد من اللاعبين المميزين بعد هروب التونسي حمدي النقاز.

ونجح رجب بكار فى خطف أنظار الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال المباراة الودية التى جمعت الزمالك مع بيراميدز قبل عدة أيام.

وأكد رجب بكار رغبته القوية فى اللعب للزمالك خلال الموسم الكروى الجديد ، مطالبا مسئولى الأبيض بالدخول فى مفاوضات مع بيراميدز من أجل حسم ضمه والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وكان الزمالك حصل على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المصدر: elbalad

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