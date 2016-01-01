توصل مسئولو نادي الزمالك إلى اتفاق نهائى مع رجب بكار الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وشهدت الأيام الماضية دخول الزمالك في مفاوضات مكثفة مع رجب بكار من أجل الحصول على خدماته وضمه في الميركاتو الصيفي المقبل فى ظل رؤية مسئولي القلعة البيضاء بأهمية تدعيم مركز الظهير الأيمن بعدد من اللاعبين المميزين بعد هروب التونسي حمدي النقاز.
ونجح رجب بكار فى خطف أنظار الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال المباراة الودية التى جمعت الزمالك مع بيراميدز قبل عدة أيام.
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التعليقات على بعد نبيل دونجا.. الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي مع نجم جديد من بيراميدز
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