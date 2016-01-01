كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدالية"، والتى يشارك فيها نادى بيراميدز بطل مصر بجانب حوريا الغينى ونهضة بركان المغربى وحسنية أغادير المغربى، وتقام كل المباريات دون حضور جماهيرى، حسبما أعلنت لجنة الطوارئ فى كاف.
و حدد الكاف 22 سبتمبر موعدًا لمباراة بيراميدز ضد حوريا الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية بمدينة الدار البيضاء والرباط، وفى نفس اليوم يلعب نهضة بركان أمام حسنية أغادير على ملعب مولاى عبد الله فى الرباط.
وأعلن الاتحاد الأفريقى أن المباراة النهائية ستقام يوم 27 سبتمبر على ملعب مولاى عبد الله فى الرباط دون حضور جماهيري أيضا.
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التعليقات على رسميا .. الكاف يعلن مواعيد نصف نهائى الكونفيدرالية ومباراة الختام
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