رسميا .. الكاف يعلن مواعيد نصف نهائى الكونفيدرالية ومباراة الختام

آخر الأخباراخبار الرياضة › رسميا .. الكاف يعلن مواعيد نصف نهائى الكونفيدرالية ومباراة الختام

صورة الخبر: الكاف
الكاف

كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدالية"، والتى يشارك فيها نادى بيراميدز بطل مصر بجانب حوريا الغينى ونهضة بركان المغربى وحسنية أغادير المغربى، وتقام كل المباريات دون حضور جماهيرى، حسبما أعلنت لجنة الطوارئ فى كاف.

و حدد الكاف 22 سبتمبر موعدًا لمباراة بيراميدز ضد حوريا الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية بمدينة الدار البيضاء والرباط، وفى نفس اليوم يلعب نهضة بركان أمام حسنية أغادير على ملعب مولاى عبد الله فى الرباط.

وأعلن الاتحاد الأفريقى أن المباراة النهائية ستقام يوم 27 سبتمبر على ملعب مولاى عبد الله فى الرباط دون حضور جماهيري أيضا.

وأكد الكاف أنه سيتم تطبيق إرشادات كاف لاستئناف المسابقات والتى وضعتها لجنة كاف الطبية بالتعاون مع إدارة الاتحاد للتطوير الفني، وذلك فيما يخص استضافة المباريات المتبقية من مسابقات الأندية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رسميا .. الكاف يعلن مواعيد نصف نهائى الكونفيدرالية ومباراة الختام

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
84074

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager