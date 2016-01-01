قبل كورونا.. 4 أوبئة غيرت مسار حياة البشر



أزمة كورونا أزمة كورونا

بسبب أزمة كورونا الحالية التي تجاوز عدد إصاباتها 18 مليونا وقارب عدد وفياتها 700 ألف، دخلت على حياة كثير من البشر العديد من العادات والمصطلحات كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحجر الصحي. كما اضطروا لمواجهة مشاكل أخرى كنقص الغذاء وفقدان الوظائف وتراجع المداخيل.



لكن كل هذه الأزمات لم تكن جديدة على البشرية، فقد اضطر الإنسان خلال الأزمات الصحية السابقة كالطاعون الأسود بالعصور الوسطى والإنفلونزا الإسبانية بالقرن الماضي لتحمل ظروفا مشابهة وربما أسوأ بكثير من ظروف أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد خاصة مع غياب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي نتمتع به في يومنا الحاضر.



وفي الفترة الحالية، يؤكد المؤرخون أساساً على أربعة أوبئة شكلت منعطفاً بتاريخ البشر وغيرت حياتهم حيث واجه الجميع أثناءها ويلات غير مسبوقة أسفرت عن سقوط أعداد هائلة من الضحايا.

قد يعجبك أيضا...

الطاعون الأسوديصنف الطاعون الأسود كأسوأ وباء من حيث عدد الوفيات بتاريخ البشرية. فبعد ظهوره بآسيا، في الصين حسب العديد من المصادر، خلال القرن الرابع عشر، انتقل هذا الوباء نحو منطقة القرم عام 1347 قبل أن يحل ببقية أرجاء أوروبا وشمال إفريقيا ويتسبب خلال بضع سنوات في وفاة ما بين ثلث وثلثي الأوروبيين (ما بين 75 و200 مليون شخص). وعاود الظهور بين الفينة والأخرى طيلة القرون التالية بالمدن الأوروبية حاصداً في طريقه مزيداً من الأرواح. ووفق المؤرخين المعاصرين، تعد نسبة الوفيات بسبب كورونا متواضعة جداً مقارنة بما تسبب به الطاعون الأسود.واعتمدت بعض المدن كميلانو الإيطالية على بعض قواعد التباعد الاجتماعي فحققت جانباً من النجاح في مجابهة المرض حيث كانت نسبة الوفيات بها منخفضة مقارنة بسائر المدن. كما عمدت مدينة دوبروفنيك (Dubrovnik)، بكرواتيا حالياً، لفرض شكل مبكر من أشكال الحجر الصحي فأجبرت الوافدين الجدد على المكوث لنحو 40 يوماً بإحدى الجزر القريبة تزامناً مع ظهور موجة وباء بها عام 1377.طاعون جستنيانوقبل 1500 عام تزامناً مع فترة صعود الإمبراطورية البيزنطية بقيادة الإمبراطور جستنيان الأول، عصف وباء الطاعون الدبلي، الذي سببته بكتيريا يرسينيا الطاعونية التي كانت بدورها وراء الطاعون الأسود، بالقسطنطينية. إلى ذلك، أنهى الوباء بشكل مؤقت حرب البيزنطيين والساسانيين كما أصيب به الإمبراطور جستنيان الأول وشفي وحمل هذا الوباء اسمه لارتباطه بفترة حكمه.