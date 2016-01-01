حكم ارتداء المايوه البوركيني.. الإفتاء تحدد الشروط الشرعية

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حدد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية، ضوابط ارتداء المايوه الشرعي البوركيني، وذلك خلال فيديو سبق نشره عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وقال شلبي: مع قدوم موسم الصيف، تكثر الأسئلة حول ارتداء المايوه الشرعي عند النزول للبحر"، موضحا أن الشرع طالب المرأة بالالتزام بزي وهيئة معينة تتمثل في ستر عورتها أمام الرجل من غير محارمها، والتي تشمل جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين.



وأشار إلى أن زي المرأة يجب أن يكون ساترا للعورة، فضلا عن أنه لا يشف ويكشف الجسم، ولا يصف معالم جسدها، وبناء عليه إذا كان المايوه الشرعي مُخل بإحدى هذه الشروط فلا يجوز ارتدائه، أما إذا كان ساترا للعورة فيجوز استعماله.

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وجهت متصلة سؤالا للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية تقول فيه: "هل يجوز الصلاة بالبنطلون الضيق في المنزلرد مستشار المفتي : عورة المرأة من جميع جسدها عدا الوجه والكفين ويشترط لـ صحة الصلاة أن تكون الملابس فضفاضة لا تشف ولا تجسد مفاتنها .وعلى ذلك يجب أن يكون البنطلون واسعا وليس ضيقا كما أنه يجوز إذا كان البنطال ضيقا أن ترتدي شيئا طويلا واسعا من الأعلى ليغطي حتى الركبة، فهنا يجوز الصلاة ، أما غير ذلك فلا تصح الصلاة .