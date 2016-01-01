قالت الإعلامية دينا عبد الكريم، إن الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة صرح بأن الوزارة مستعدة للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠، غدا الثلاثاء وأن نسب النجاح مرتفعة.
وأضافت دينا عبد الكريم، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الأولى" أن يوم إعلان نتيجة الثانوية العامة هو يوم مرتقب بالنسبة للجميع، مضيفة أنه ستيم الإعلان عن النتيجة وإبلاغ أوائل الثانوية العامة في نفس اليوم، والاعتماد أيضا في نفس اليوم.
وأشارت إلى أن الوزارة سعلن عن تفاصيل النتيجة ونسب النجاح، حيث أكدت وزارة التعليم تطبيق الجودة والإجراءات المتبعة بالشكل الكامل بداية من تصحيح الكراسات الإجابة في يونيو الماضى وحتى النتيجة.
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التعليقات على النتيجة غدا.. التعليم: نسب النجاح في الثانوية العامة مرتفعة.. فيديو
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